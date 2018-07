Oet Grunn: 40 jaar oude omgebouwde bus vol Groningers naar Zwarte Cross

Op de voorkant staat 'Oet Grunn', de Groningse vlag prijkt op het dak en hij klinkt als een stoomboot: de veertig jaar oude bus waarmee een vriendengroep uit Scheemda naar festival Zwarte Cross gaat.

Ze hebben de oude bus met z'n twaalven gekocht en omgebouwd. 'Het begon allemaal met onze brommers toen we 15 of 16 jaar waren, toen werden het crossmotoren en nu hebben we een bus gekocht', vertelt Erik Eerkens.

Feestje

De vrienden gaan al jaren met auto's en tenten naar de Zwarte Cross. 'Voor ons is dat een gezellige bijeenkomst, een feestje; lekker biertje erbij', vertelt Eerkens.

Slapen

Hij loopt door de bus en vertelt wat ze allemaal veranderd hebben. 'Er zit een nieuwe bestuurdersstoel in. Achterin hebben we een hokje gemaakt met bedden voor zes man.' Een deel van de groep moet dus naar de Zwarte Cross in een auto en daar slapen in een tent. 'Ja, eigenlijk moet dat wel', lacht Eerkens. 'Maar bij de Zwarte Cross is alles wat makkelijker.'

Oorverdovend

De vrienden wilden donderdagmorgen om half acht vertrekken naar Lichtenvoorde, maar het duurt even voordat alle mannen er zijn. Als de laatste slaperig 'Ik ben er klaar voor' mompelt, start de bus en met een oorverdovend getoeter gaan de twaalf Scheemders op weg voor een weekendje crossen, stunten en feesten.

Onze collega's van RTV Oost zijn aanwezig bij de ingang van de Zwarte Cross:



