Stadspark vier dagen lang toneeldecor

Groninger theatergezelschappen spelen in het Stadspark in de stad (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Het is normaal gesproken de plek waar mensen een wandelingetje maken, hun hond uit laten of een rondje rennen. De komende dagen is de lommerrijke omgeving van het Stadspark het toneel van twee Groninger theatergezelschappen. Tijdens de schemering spelen ze de voorstelling Valavond.

Verbazing over nieuwsbericht

De Belgische theatermaker Gregory Caers bedacht de voorstelling. Hij verbaasde zich over een nieuwsbericht over een multinational die zich een natuurlijke waterbron toe-eigende om winst te maken met gemeenschappelijk drinkwater.

Op Oerol uitverkocht

In Valavond gaat het niet om drinkwater maar om slaap. In de wereld die de acteurs maken tussen de bomen in het Stadspark is slapen niet langer gratis. Op het theaterfestival Oerol op Terschelling was de voorstelling acht avonden op rij uitverkocht.

Pikkedonker park

David van Griethuysen is enthousiast over het Stadspark als tijdelijk theater. 'Heel anders dan het gewone theater. Daar heb je een zwarte doos met belichting. Hier moet je je aanpassen aan de omgeving,' vertelt hij. 'Wat ik heel mooi vind is dat als de voorstelling is afgelopen, je door een pikkedonker park loopt. De voorstelling loopt dan door in het park waar mensen overdag een wandeling maken.'

Al heel lang niet geslapen

'In de voorstelling komen de acteurs hier samen om te kunnen slapen,' zegt actrice Inez de Bruijn. 'Ik speel Debbie en die heeft ook al heel lang niet geslapen. Op weg naar deze plek heb ik al veel mensen ontmoet die in het zelfde schuitje zitten.'

Valavond is een voorstelling die is gemaakt door acteurs van de Groninger gezelschappen Het Houten Huis en van De Noorderlingen. Het stuk is tot en met zondagavond te zien in het Stadspark.