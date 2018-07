Rondje Groningen: Bauke Mollema gaat fluitend door de Tour

Roze muisjes bij huize Veldwijk-Geuze, we hebben twee kijktips voor je, Bauke Mollema in de Tour en oefening baart kunst.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Met de bus

En waarom zou een winkelwagentje niet gewoon met de bus mogen?

2) Oefening baart kunst

Als nieuwbakken, niet uit Groningen afkomstig, burgemeester van Midden-Groningen maak je wel indruk zo.

3) Zara-Lizzy Noé Veldwijk

Zo heet de dochter van 'sterrenkoppel' Lars Veldwijk en Monica Geuze die vandaag geboren is. Gefeliciteerd!

4) Van Noord Vandaag naar de Avondetappe

Kevin Spithorst was vorige week nog op bezoek in Noord Vandaag en is nu onderdeel van de Tour de France. Vanavond is hij ook te zien bij de NOS.

5) Nog meer op tv

Want Nieuwsuur heeft vanavond een special over waarnemend burgemeester Rein Munniksma.

6) Onderweg naar Groningen

Met je ezel van Parijs naar Groningen lopen, ga er maar aanstaan. Tjerk Ridder doet het en komt vlak voor Noorderzon, als het goed is, aan.

7) Fluitend de berg af

'Huh?', dacht columniste Marijn de Vries toen ze na de Tourrit het interview met Bauke Mollema bekeek. De wielrenner kreeg een fluitje om. Waarom? Om fans die op de weg lopen te waarschuwen als hij naar beneden fietst, richting hotel.

8) Boer Johan is getrouwd

Spruitjesboer Johan Doff uit Uithuizen, bekend van Boer zoekt Vrouw, is getrouwd met zijn bruid Lourianne. Dat deed hij geheel in stijl: gekleed in overall.

Rondje Groningen is er elke dag. Bekijk hier ons archief.