Lopend Vuur: Heb wat meer begrip voor vrachtwagenchauffeurs

Het aantal ongelukken waar vrachtwagens bij betrokken zijn is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Stimva, Stichting Incident Management Vrachtwagens.

In 2016 werden duizend ongelukken geregistreerd. In 2017 waren het 1500 ongelukken. In 40 procent van de die gevallen was er een buitenlandse vrachtwagenchauffeur bij betrokken. Het gaat dan om met name Poolse, Duitse en Roemeense chauffeurs.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland wil een onderzoek naar de vraag waarom het aantal ongevallen met vrachtwagens is toegenomen.

Vrachtwagenchauffeurs hebben het tegenwoordig niet altijd even makkelijk. Vroeger was het een vrij beroep, tegenwoordig zijn er steeds meer regels waar ze zich aan moeten houden.

Op de wegen is er ook niet altijd even veel begrip tussen vrachtwagenchauffeurs en andere bestuurders. Automobilisten ergeren zich bijvoorbeeld aan vrachtwagens die elkaar inhalen. Aan de andere kant ergeren vrachtwagenchauffeurs zich aan automobilisten die rechts inhalen of vrachtwagens afsnijden.

De vrachtwagens vormen in ons dagelijks leven wel een belangrijke rol. De schappen in de winkels zouden flink leger zijn als ze niet zouden rijden.

