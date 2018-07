NVM: Woningmarkt blijft krap in Stad, alleen nog ruime keus in Noordoost-Groningen

Voor Nederlandse huizenzoekers is er eigenlijk alleen in Noordoost-Groningen nog een ruime keus. Dat zegt makelaarsorganisatie NVM.

Bij ons in het Noorden is het woningtekort het meest te voelen in de stad Groningen. Anders dan in het door aardbevingen geplaagde platteland is de markt in Stad juist erg krap.

De woningmarkt trekt steeds verder aan, omdat er in grote delen van Nederland sprake is van een tekort aan te koop staande huizen. Niet eerder zijn woningen relatief zo vaak boven de vraagprijs van de hand gedaan als in het afgelopen kwartaal.



Noorden van Drenthe

De echt overspannen woningmarktregio's liggen volgens het NVM vooral in de Randstad. Maar ook delen van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn inmiddels 'oranje of rood gekleurd'.

De situatie in het noorden van Drenthe is afgelopen kwartaal wel iets evenwichtiger geworden. Hier is het echter stuivertje wisselen met Zwolle, dat juist weer meer oververhitting kende.



Minder huizen verkocht

Minder huizen die te koop staan betekent natuurlijk ook dat er minder huizen worden verkocht. Het aantal transacties op de woningmarkt loopt landelijk nu al een jaar lang terug.

Bij de NVM aangesloten makelaars verwisselden afgelopen kwartaal ruim 38.600 woningen van eigenaar, bijna 11 procent minder dan een jaar eerder. Hun woningaanbod was ruim een derde lager met 48.300 stuks.



Hogere huizenprijzen

De huizenprijzen gaan wel steeds verder omhoog. Zelfs in het al zo dure Amsterdam was de laatste maanden sprake van een fikse prijsstijging.

De gemiddelde koopsom in Nederland is op jaarbasis met ruim een tiende toegenomen naar een record van 288.000 euro. Een derde van de woningen wordt inmiddels boven de vraagprijs verkocht.

De consument is de dupe, de starters voorop Ger Jaarsma - Voorzitter NVM

Meer bouwen

'De consument is de dupe, de starters voorop', concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. 'Ik blijf daarom pleiten voor een versnelling en verhoging van de nieuwbouwproductie. Die opgave is immens en blijft op dit moment achter.'

In mei ondertekende de NVM samen met negen andere woningmarktpartijen de Nationale Woonagenda van het kabinet. Speerpunt daarin is het verhogen van de bouwproductie naar minimaal 75.000 nieuwbouwwoningen in de periode tot 2025.

Volgens Jaarsma is dat eigenlijk nog niet genoeg. Jaarlijks 85.000 nieuwbouwwoningen neerzetten zou beter zijn om het grote woningtekort terug te dringen.

Wij verwachten dat in de toekomst steeds meer woningen van 60-plussers te koop worden gezet Ger Jaarsma - Voorzitter NVM

60-plussers

De NVM constateert dat de snel groeiende groep mensen van 60 jaar en ouder een steeds grotere rol gaat spelen op de Nederlandse woningmarkt. Tussen nu en 2025 komen er 555.000 65-plussers bij.

'Wij verwachten dat in de toekomst steeds meer woningen van 60-plussers te koop worden gezet', zegt Jaarsma. Die woningen liggen volgens Jaarsma vaak buiten de stad.

'In het aanbod is ook zichtbaar dat het relatief vaak gaat om een woning uit de bouwperiode 1971-1980. Dit zijn de babyboomers die in de jaren '70 een nieuwbouwwoning hebben betrokken en daarna niet meer verhuisd zijn.'