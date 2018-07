Leegloop Centrum Veilig Wonen: 'Het voelt als een soort sterfhuis'

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) wordt in snel tempo ontmanteld. Er is sprake van een leegloop van personeel.

Inmiddels zijn ruim honderd banen geschrapt. Een deel van het personeel moet gedwongen weg. Anderen zoeken zelf een veilig heenkomen.

De mensen die achterblijven hebben het zwaar, melden twee werknemers die anoniem willen blijven. 'Het voelt als een soort sterfhuis. De sfeer is om te snijden. De onzekerheid over onze toekomst werkt in alles door.'

Op afstand

De deuren van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam gingen ruim drie jaar geleden los. De nieuwe instantie nam de schadeafwikkeling van de NAM over. Het gasconcern zou meer op afstand komen te staan, maar al snel bleek de NAM nog steeds de touwtjes redelijk stevig in handen te hebben.

Wie is de volgende, vraag je je dan af Werknemer CVW

Inmiddels heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de schadeafwikkeling van het CVW over genomen. Daar ging een ruim jaar van onderhandelen over een nieuw schadeprotocol aan vooraf. In die tijd heeft de schadeafwikkeling volledig stil gelegen.

Het CVW speelt nu alleen nog een rol als uitvoeringsinstantie op het gebied van de versterking. Maar ook dat ligt voor een groot deel stil. Na de vakantie komt daar meer duidelijkheid over, zo heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken aangekondigd.

Minder versterkt

De achterblijvers hebben er weinig vertrouwen. 'Het is na de discussies van de afgelopen weken wel helder dat er veel minder versterkt wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. Dus blijft er voor ons niet veel werk over. Het gevolg is dat vrijwel iedereen hier om zich heen kijkt naar ander werk. Je kunt wel aanvoelen wat dat voor zo'n organisatie betekent.'

Als we om een reactie van het CVW vragen blijkt ook afscheid genomen te zijn van de persvoorlichter, die nog niet zo lang actief was in Appingedam. We komen na enige omwegen bij directiesecretaris Mary Jorritsma terecht.

Zij bevestigt de leegloop. 'Er is afscheid genomen van 55 fte's op de schadeafdeling, de IT-afdeling en het callcenter. Ook hebben we minder bewonersbegeleiders nodig. Daarnaast zijn dertig fte's overgestapt naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade,' licht ze toe.

We zijn echt weer terug bij af Gerhard Stoker - Aardbevingsgedupeerde

Afwachten

Jorritsma bevestigt dat er onzekerheid is over de toekomst van de overgebleven werknemers. 'Maar het ligt niet in onze handen. Als uitvoeringsinstantie moeten we afwachten wat de minister en de NAM besluiten.'

De vraag is of er in afwachting daarvan voldoende werk is voor het zittende personeel. 'Er is nog genoeg te doen,' verzekert Jorritsma.

Wie is de volgende?

De achterblijvers constateren dat het steeds stiller rondom hen heen wordt. 'Het is een sluipend proces. Steeds weer vertrekken collega's. Dat is al een poosje gaande. Wie is de volgende, vraag je je dan af.'

De ontmanteling van het CVW heeft ook gevolgen voor gedupeerden. Zo stokt de afhandeling van de aanpak van de monumentale boerderij van Gerhard Stoker in Eenum.

Het pand van het Centrum Veilig Wonen aan de Buxzijlweg in Appingedam. (Foto:Jos Schuurman/FPS)

Vreemde gang van zaken

Zijn contactpersoon bij het CVW blijkt van de ene op de andere dag vertrokken te zijn. 'Er daar wordt niets over gecommuniceerd. Daar moet je dan maar zelf via veel mails en veel heen en weer gebel achter komen. Dat is een heel vreemde gang van zaken.'

Inmiddels heeft hij eindelijk een nieuw contactpersoon. 'Je gelooft het niet, maar dat is iemand bij de NAM. We zijn echt weer terug bij af,' verzucht hij.

Stevige kritiek

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is vanaf de eerste dag onderhevig aan stevige kritiek. Daarbij gaat het niet alleen om de rol van de NAM op de achtergrond. Ook de constructie speelt een rol.

Het bedrijf is eigendom van twee aandeelhouders. Het gaat daarbij om schadeconcern CED (45 procent) en adviesbureau Arcadis (55 procent). En dat legt beide concerns geen windeieren.

Zo werd er in het eerste volle jaar ruim twee miljoen winst gemaakt. Een jaar later was dat 2,4 miljoen. Dat roept veel ergernis op bij gedupeerden, die veel moeite moeten doen om hun schade vergoed te krijgen.

