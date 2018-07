Reorganisatie BAT Niemeyer voorlopig stopgezet

De aangekondigde reorganisatie bij shagfabrikant BAT Niemeyer in Groningen is in de ijskast gezet. De komende twaalf maanden gaat deze in ieder geval niet plaatsvinden.

Moederbedrijf British American Tobacco (BAT) kondigde in april aan opnieuw een deel van de productie te schrappen. EU-regels dwingen de BAT-dochter de productie voor Australië en Nieuw-Zeeland gedeeltelijk te verhuizen naar Azië. Daarmee gaan arbeidsplaatsen in Groningen verloren.

Nieuwe kansen

De reorganisatie wordt voorlopig stopgezet omdat de wereldwijde vraag naar nieuwe shagproducten stijgt. BAT heeft 44 fabrieken, maar Niemeyer in Groningen is de enige fabriek waar shag wordt gemaakt. Dat biedt volgens woordvoerder Abe Brandsma nieuwe kansen, waardoor de reorganisatie in Groningen voorlopig niet nodig is.

Volgcode

De gedeeltelijke verhuizing van de productie naar Azië gaat volgens Brandsma wel door. BAT neemt met deze beslissing een voorschot op een maatregel in de Europese Tabaksrichtlijn die in 2019 van kracht wordt. Dat voorschrift verplicht tabaksfabrikanten shagverpakkingen te voorzien van een volgcode waarmee herkomst en transport van de verpakking te herleiden is.

Track-en-trace

BAT zou daarmee klem te komen zitten. Want in Australië en Nieuw-Zeeland zijn tabaksverpakkingen gestandaardiseerd en mogen er alleen merk en inhoud op staan. De volgcode is verboden. En in Europa mag BAT geen verpakkingen meer produceren zonder de track-en-trace gegevens.

'Positief scenario'

Momenteel werken er tussen de 210 en 250 mensen bij BAT Niemeyer. Het personeel is woensdagmiddag geïnformeerd dat de reorganisatie voorlopig van de baan is. Volgens bestuurder Eric Brouwer van vakbond FNV Bondgenoten is dit 'zeker een voorlopig positief scenario'.

'Maar de shagmarkt blijft een flexibele en daarmee onzekere markt. Het personeel heeft de afgelopen jaren al aardig wat over zich heengekregen aan reorganisaties, dus is men afwachtend.'

Aaneenschakeling

In de voorbije jaren was er een aaneenschakeling van reorganisaties. De dalende vraag naar shag leidde tot overcapaciteit en noopte Niemeyer in 2008 tot een ontslagronde. In 2011 en 2013 volgden opnieuw personeelsreducties. De laatste keer was twee jaar geleden, toen van de 270 banen er zestig moesten verdwijnen. Die operatie is nu ongeveer afgerond.

Lees ook:

- Tabaksfabrikant Niemeyer gaat weer minder shag produceren

- BAT Niemeyer schrapt 60 banen