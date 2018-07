Het is gelukt: vier geredde vosjes kunnen op eigen pootjes staan

'Ze gaan het nooit redden', werd er gezegd. Maar Marc van Zanten van de buitendienst van de provincie Groningen wilde er niets van weten. En hij kreeg gelijk.

Deze week kon hij vier kerngezonde vosjes uitzetten, die hij afgelopen april in Blauwestad wist te redden.

Eén van de vrijgelaten vosjes

Blind en bibberend

Een groot deel van de dag was Van Zanten bezig om de beestjes te vangen, die zestiende april. Het begon allemaal met een pasgeboren vosje dat de vossenburcht was uitgewandeld. Het nog blinde beestje rolde vervolgens een sloot in. Het zag er niet best voor hem uit, maar Van Zanten kon het kletsnatte en bibberende vosje pakken.

Broertjes en zusjes

Maar de kleine pechvogel woonde niet alleen in de burcht. Samen met medewerkers van de Dierenambulance probeerde Van Zanten zijn drie broertjes en/of zusjes ook te vangen. Moedervos was namelijk nergens te bekennen. Het druipnatte vosje had hulp nodig en de kans was klein dat de moeder nog terug zou komen voor de anderen. 'Ze ruikt dat er mensen bij haar burcht zijn geweest', legde Van Zanten uit.

Op eigen pootjes

Na uren proberen lukte het om alle kleine vosjes te vangen. Ze werden naar een opvangcentrum gebracht, waar ze de afgelopen maanden flink zijn gegroeid. Inmiddels zijn ze groot genoeg om op eigen pootjes te staan. De vossen zijn deze week op een veilige plek uitgezet.

