Honderden meters dijk in brand in Wagenborgen (update) De brand ontstond aan de de dijk aan het Hondhalstermeer (Foto: Mark Heikens/112Gr.) Brandweerpersoneel in actie (Foto: Mark Heikens/112Gr.)

Aan de dijk van het Hondhalstermeer in Wagenborgen is donderdagochtend brand ontstaan. Naar schatting stond zo'n 500 meter dijk in de brand.

Na ongeveer een half uur wist de brandweer het vuur te blussen. Volgens waterschap Hunze en Aa's valt de schade mee, maar is het gras wel verbrand. Het waterschap houdt de dijk nat om ervoor te zorgen dat het gras zich snel kan herstellen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Lees ook: - Hunze en Aa's gaat veendijken inspecteren vanwege de droogte

