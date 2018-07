Stripmuseum eert Groninger politiek tekenaar met tentoonstelling

'Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil' is de slogan onder zijn beroemdste tekening.

Vanaf vrijdag is die tekening samen met andere hoogtepunten uit zijn oeuvre te zien op een tentoonstelling in het Nederlands Stripmuseum in Groningen: Albert Hahn, de macht van de pen.

Op zijn twaalfde naar Minerva

Albert Hahn wordt in 1877 aan de Radebinnensingel in Groningen geboren. Al op zijn twaalfde gaat hij naar Academie Minerva waar hij in de klas komt met Cornelis Jetses die later bekend wordt van onder meer Ot en Sien en de bekende schoolplaten.



Rond de eeuwwisseling wordt Hahn gegrepen door het opkomende socialisme. 'Het was de tijd waarin de linkse politieke partijen opkwamen, vertelt Ger Tillekens, een van de samenstellers van de tentoonstelling.

'Het verzuilde Nederlandse landschap kreeg er een rode zuil bij. Links begon zich te profileren in de Tweede Kamer en kreeg z'n eigen media met eigen politieke tekenaars.'

Dikke man met hoge hoed

'Die tekenaars waren heel belangrijk in die tijd. Hun tekeningen werden ook besproken en aan elkaar doorgegeven zoals mensen nu opmerkelijke filmpjes of berichten aan elkaar doorsturen via social media', zegt Tillekens.

'Ze ontwikkelden ook een eigen beeldtaal. Zo staat een dikke man met een hoge hoed voor de kapitalist. Dagobert Duck loopt er tegenwoordig nog altijd zo bij.'

Gansch het raderwerk staat stil

De tekening die Albert Hahn in 1903 maakte voor de spoorwegstaking in dat jaar met daaronder de slogan 'Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil' is zijn bekendste.

'Deze prent is iconisch geworden,' legt Tillekens uit. 'In elk geschiedenisboekje staat ie afgebeeld. Het laat zien hoe de opkomende arbeidersbeweging zichzelf projecteerde in de media van die tijd. Dus als een arbeider die in staat is het hele productieproces plat te leggen als hij dat zou willen.'

Hij was een soort popster

Hahn overleed op 41-jarige leeftijd en dat hij als tekenaar gewaardeerd werd blijkt wel uit een foto van zijn begrafenis die ook op de tentoonstelling te zien is. 'Je ziet op de foto een grote mensen massa. Hij was een soort popster in zijn tijd. Voor de gewone man was hij wat nu iemand als André Hazes is.'



De tentoonstelling De macht van de pen, Albert Hahn (1877-1918) is tot en met 25 november te zien in het Nederlands Stripmuseum in Groningen.