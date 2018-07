Qbuzz blijft Groningse busvervoerder

Qbuzz blijft de busvervoerder in Groningen en Drenthe. Tot eind 2029 blijft Qbuzz rijden in Groningen. Het betreft een verlenging van tien jaar.

Qbuzz moest het opnemen tegen concurrenten Arriva en Connexxion. De huidige vervoerder kon echter de beste prijs-kwaliteitsverhouding bieden.

'Het lag dicht bij elkaar', zegt gedeputeerde Fleur Gräper over de keuze. 'Qbuzz kreeg meer dan 900 van de 1000 te verdienen punten. Arriva en Connexxion hadden er ruim 800.'

Alle bussen in Groningen en Drenthe worden uitgerust met wifi en USB-aansluitingen.

Wat verandert er voor mij?

Kortgezegd: weinig. Wel komen er vanaf eind volgend jaar nieuwe bussen. Het OV-bureau Groningen Drenthe wil dat stads- en streekbussen emissieloos gaan rijden. Ook zijn de huidige stads- en streekbussen volgens een woordvoerder van het OV-bureau bijna afgeschreven.

Blijft het personeel allemaal in dienst?

Ja, voor het buspersoneel heeft de wijziging van vervoerder weinig gevolgen. Dat zou overigens ook zo zijn als het Arriva of Connexxion was geworden: het is wettelijk verplicht dat een nieuwe vervoerder het 'rijdend personeel' overneemt van de oude vervoerder.

En hoe staat het met het treinvervoer?

De concessieverlening heeft niets te maken met het regionale treinvervoer in Groningen. Dat is, tot eind 2035, in handen van Arriva.

