Nieuw recyclingbedrijf in Delfzijl kan starten met bouw (update)

Het Nederlandse staalrecyclingbedrijf Purified Metal Company (PMC) heeft de financiering rond om per direct te kunnen beginnen met bouwen op het industrieterrein van Delfzijl.

De omgevingsvergunning was begin dit jaar al binnen; nu zijn ook voldoende investeerders gevonden voor de startup.

Het industriebedrijf moet in juli 2020 volledig operationeel zijn. De eerste paal gaat rond februari 2019 de grond in: er moet eerst nog bodemonderzoek worden gedaan.

Asbest

PMC heeft als eerste bedrijf ter wereld technologie ontwikkeld waarbij asbesthoudend metaal kan worden gerecycled. Het staal wordt verhit tot een temperatuur van 1500 graden Celsius, waardoor de asbestvezel afbreekt. Het materiaal komt van bijvoorbeeld treinen, industriële installaties, gebouwen en boorplatforms.

Intensief proces

Medeoprichter Jan Henk Wijma is blij dat de volgende stap kan worden gezet. Het was volgens hem een lastig proces om de investeerders te vinden, omdat het bedrijf een volledig nieuwe aanpak heeft. 'We gebruik wel bestaande technieken, maar het blijft spannend, want wij voegen er weer iets heel nieuws aan toe.'

Subsidie

De fabriek gaat op jaarbasis tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot verwerken tot nieuwe grondstof. De komst van de fabriek levert zo'n 68 banen op en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van in totaal 7,5 miljoen euro van de provincie Groningen.



Gesloten fabriek

Het bedrijf komt op een perceel ter grootte van 3,8 hectare in de directe omgeving van het onlangs geopende zonnepanelenpark. De fabriek wordt geheel afgesloten, om te voorkomen dat de asbestvezels naar buiten komen.

