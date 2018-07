Deel dit artikel:











Werkstraf voor inbraak in conservatorium (Foto: RTV Noord)

Voor een inbraak in het conservatorium aan de Veemarktstraat in Groningen is een 25-jarige man zonder vast adres veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Camera's binnen de school legden de inbraak op 26 november 2016 vast. Vier mannen waren die nacht druk op zoek naar waardevolle spullen. Ze namen geld en VVV-bonnen mee. De buit bedroeg 14.000 euro. Veel schade De schade die de mannen aanrichtten was nog groter: 31.000 euro. De mannen op beeld bedekten hun gezichten. Dat deed de 25-jarige man niet. Hij werd herkend door agenten. Ook zijn vriendin herkende haar geliefde. De jas die hij op beeld aan had, lag bovendien in de toenmalige woning van de man. Ook liet de man bij de inbraak zijn telefoon in het conservatorium liggen. Ook drugs gebruikt Dit alles is volgens de rechtbank voldoende om de man te veroordelen voor inbraak. Hij is niet eerder voor een dergelijk feit veroordeeld. Hij kreeg de straf ook voor drugsbezit.