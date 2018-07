Heb jij deze zware mishandeling in Stadskanaal gezien?

De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling in Stadskanaal. Daar hebben vier jongens een 21-jarige man uit Ter Apel afgetuigd in de nacht van zaterdag 30 juni op zondag 1 juli.

Het slachtoffer werd rond vier uur op de Turfweg in het gezicht gestompt en tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. De Ter Apeler hield onder meer een gebroken kaak over aan de mishandeling.

Vriend helpen

De 21-jarige was aan het stappen in discotheek Fox en ging op zoek naar een vriend die naar buiten was gegaan. Hij vond hem op de Turfweg, waar de kameraad getreiterd werd door de vier jongens. Toen hij te hulp schoot, werd hij het mikpunt.

Signalement

Volgens getuigen zijn de daders getinte jongens die wegreden in een rode Toyota, mogelijk van het type Yaris. De vier zijn vermoedelijk ook in de discotheek geweest.