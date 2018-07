Politie op zoek naar verwarde man in Stad

De politie heeft donderdagmiddag een Burgernetmelding verspreid over een verwarde man in de stad Groningen.

Het gaat om een Pool van 28 jaar. Hij is 1 meter 80 lang en heeft zeer kort haar. Bovendien is hij gewond aan zijn hoofd en aan zijn arm.

De politie waarschuwt om hem vooral niet zelf te benaderen, omdat anders de kans bestaat dat hij zichzelf iets aandoet. Wie hem ziet, wordt verzocht 112 te bellen.

De Pool verblijft in een instelling in Noord-Brabant. Het is niet duidelijk hoe hij in Groningen verzeild is geraakt.