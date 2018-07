Studenten moeten bus- en treinreis toch zelf betalen in laatste schoolweek

Studenten uit het Noorden moeten in hun laatste schoolweek gewoon betalen voor hun reis met de trein of de bus.

Dat meldt RTV Drenthe.

Minister Ingrid van Engelshoven wil de geldigheid van de gratis studentenkaart voor het openbaar vervoer niet met een week verlengen. Dat blijkt uit haar antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Petitie

Studente Michelle Leine startte eerder een petitie omdat de ov-kaart volgende week niet geldig is. Overal in het land is het dan vakantie, behalve in de regio Noord. Hierdoor moeten studenten de reiskosten van hun laatste studie- of stageweek zelf betalen. Naar aanleiding van deze petitie stelde Kamerlid Judith Tielens van de VVD Kamervragen aan de minister.

Volgens Van Engelshoven is het te duur om de ov-kaart de laatste week ook nog geldig te laten zijn. Om dit regionaal in te voeren brengt te veel problemen met zich mee, zegt ze in haar antwoorden.

Geen onderzoek

Ook gaat ze geen onderzoek laten doen naar mogelijke oplossingen, want elke mogelijke oplossing brengt te veel kosten met zich mee 'en gaat bovendien gepaard met grote administratieve inspanningen'.

