Onderzoek moet leiden naar platform over geschiedenis provinciaal bestuur

Er komt een onderzoek naar de geschiedenis van Provinciale Staten van Groningen. Een voorstel van PvdA-Statenlid Romke Visser is unaniem aangenomen.

Volgens Visser is zo'n onderzoek nodig. 'Een gemeenschap die zijn geschiedenis verwaarloost, houdt vroeg of laat op een gemeenschap te zijn', verwoordt Visser zijn motivatie voor dit voorstel.

Overzicht ontbreekt

Het PvdA-Statenlid kwam enkele jaren geleden tot de conclusie dat een gedetailleerd en compleet overzicht van de geschiedenis van Provinciale Staten ontbreekt. Zo is er geen platform dat heeft vastgelegd welke mannen of vrouwen gedeputeerde of Statenlid zijn geweest.

'Ik voorzie een werk waarin je verschillende facetten door verschillende deskundigen laat beschrijven. Als het even kan een digitale vertaling, zodat het laagdrempelig is.'

Visser betoogt dat het provinciebestuur hier van waarde is, ook gezien de samenstelling van onze provincie.

Rivaliteit

'De provincie als bestuurslaag is hier heel bijzonder', vervolgt hij. 'Als je het vergelijkt met Zuid-Holland, daar verdwijnt het bestuur tussen het landsbestuur en de grote steden. Hier heb je altijd de spanning gehad tussen Stad en Ommeland en was er rivaliteit tussen het Stadsbestuur en het Provinciebestuur. Dat is boeiend.'

Commissie

Het onderzoeksvoorstel wordt eerst opgezet door een commissie 'Geschiedenis Provinciale Staten van Groningen'. Die commissie gaat bestaan uit commissaris René Paas, Romke Visser zelf als plaatsvervangend voorzitter van de Staten, gedeputeerde Fleur Gräper, provinciesecretaris Henk Jan Bolding en griffier Nettie Engels.