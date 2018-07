Welke Groningse traditie mag niet vergeten worden?

Het WK Snertkoken is opgenomen in de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een Nederlands initiatief om tradities te beschermen.

Het staat daar nu met de eierbal, stoetbomen, Groningens Ontzet en de haringuitreiking in Niekerk.

Nu vragen wij ons af: welke andere Groningse tradities zouden nog meer toegevoegd kunnen worden aan deze lijst?

Wat vind jij?

