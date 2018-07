Deel dit artikel:











Kinderpornoverzamelaar opnieuw in de fout: cel en tbs geëist De man downloadde ruim 65.000 afbeeldingen (Foto: RTV Noord)

Een 33-jarige man uit Groningen hangt voor het verzamelen en verspreiden van kinderporno anderhalf jaar cel en tbs met voorwaarden boven het hoofd. In de eis van het Openbaar Ministerie is rekening gehouden met de enorme hoeveelheid aan foto's en filmpjes en het feit dat de man eerder hiervoor is veroordeeld.

De Stadjer kreeg eind november bezoek van de politie na een tip uit Canada. Op de computer van de man zou kinderporno zijn binnengehaald. In de periode van februari 2016 tot eind november verzamelde de man ruim 65.000 foto's en honderden filmpjes met de verboden porno. Baby's en iets ouder Op de afbeeldingen waren met name baby's en meisjes tot vier jaar oud te zien. Ook zaten er afbeeldingen met dierenporno in de verzameling. De computer van de man werd in beslag genomen. Tien dagen later verzamelde de man opnieuw kinderporno. Ontspanning Hij werd hier niet opgewonden van. Het ontspande hem om te downloaden, zei de man tegen de rechter. De man werd in 2013 voor hetzelfde veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De toen opgezette behandeling strandde, mede doordat de Stadjer niet altijd kwam opdagen. Weglopen De officier van justitie eiste nu tbs met voorwaarden om te voorkomen dat de man opnieuw voor zijn behandelaars wegloopt. Hij wordt niet gedwongen opgenomen, maar dit gebeurt wel zodra hij de afspraken niet nakomt. Deskundigen stelden vast dat de man door een stoornis in verminderde mate toerekeningsvatbaar is. Cees Eenhoorn, de advocaat van de Stadjer, vroeg de rechtbank de celstraf gelijk te stellen aan het voorarrest, zodat de man direct met zijn behandeltraject kan beginnen.