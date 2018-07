Speedsurfer Verseput schrijft geschiedenis met WK-titel: 'Erg kicken'

'Het was lastig dit keer, ik had goeie concurrenten. De nummer twee was echt heel goed', zegt Twan Verseput. De 25-jarige Stadjer toont nog maar eens aan hoe knap het is wat hij heeft bereikt.

Hij werd vorige week bij het Canarische eiland Fuerteventura voor de tweede keer op rij wereldkampioen speedsurfen. Daarbij is het de bedoeling is om windsurfend een zo hoog mogelijke snelheid te bereiken over een bepaalde afstand. De snelheid wordt gemeten met gps.

Donderdag keerde hij terug op de Nederlandse wateren: hij ging met Derk Bosscher het Lauwersmeer op en analyseerde zijn race, waarbij hij dus zware concurrentie had.

Tekst gaat verder onder de video



'Die heeft 43 wereldtitels'

'De nummer twee (de Duitse Andy Laufer, red.) was met mij naar Namibië, daar heeft hij bewezen heel snel te zijn. Daarnaast was Björn Dunkerbeck er ook, die heeft de wereldtitel 43 keer gewonnen.'

Dat is erg kicken Twan Verseput - Wereldkampioen speedsurfen

Het is voor het eerst dat iemand in het speedsurfen de titel prolongeert, weet Verseput: 'Dat is erg kicken.'

Olympische Spelen? Daar doe ik niet aan mee Twan Verseput - Wereldkampioen speedsurfen

Wereldrecord

De volgende prooi moet een wereldrecord zijn, stelt hij. In Namibië gaat hij op een 'sloot' van zeven meter breed proberen over een stuk van 500 meter meer dan 98 kilometer per uur gemiddeld te surfen. 'Op zo'n plankie ja, dat gaat heel hard op een heel klein slootje. Niet iedereen durft dat.'

Helaas zitten de Olympische Spelen er niet in. 'Dat is de oude manier van windsurfen, ik ga toch voor de hogere snelheden. Ik doe daar niet aan mee.'

Van de zaal op de plank..

Verseput is een 'snelle leerling'. Hij staat nog maar drie jaar op de plank. Voor die tijd deed hij aan een hele andere tak van sport. Samen met zijn broer Dewi speelde hij bij Lycurgus, inderdaad.. volleybal. Een zware knieblessure dwong Twan te stoppen. Daarna begon hij zich fulltime op het surfen te richten.

Lees ook:

- Groninger is snelste windsurfer van de wereld

- Twan Verseput weg bij Lycurgus