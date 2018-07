Het monumentale 'Huize Rikkers-Lubbers' heeft nieuwe eigenaar

Het voormalige pand van Huize Rikkers-Lubbers in Groningen is verkocht aan de familie Scholte van de Schove Groep.

Het monumentale pand uit 1890 aan de Herebinnensingel kwam in april dit jaar in de verkoop. Sinds 1933 was het ingebruik geweest als huis voor ' beter gesitueerde ouderen'

Zorgbehoefte van nu

Huize Rikkers-Lubbers werd gesloten omdat het niet meer paste in de zorgbehoefte van de tegenwoordige tijd. Ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en alleen als dat niet meer gaat, worden mensen opgenomen in een verzorgingstehuis. En daarvoor was het pand niet meer geschikt te maken.

Grote belangstelling

De belangstelling voor het gebouw was zo groot dat de makelaar meerdere bezichtigingsdagen in moest plannen en geen vraagprijs stelde maar belangstellenden liet bieden.

Hoeveel de familie Scholte betaald heeft willen ze niet vertellen, maar woordvoerster Lianne Scholte zegt wel heel erg blij te zijn met de aankoop. 'Wij zijn een familiebedrijf en onze vader heeft vroeger vlak bij het gebouw gewoond en heeft echt wat met dit pand.'

De familie Scholte bezit via de Schove Groep meer vastgoed in de Stad, waaronder een aantal monumentale panden. Ze gaan de komende maanden aan de slag 'om een projectplan te ontwikkelen dat recht doet aan het pand en de omgeving'.

Lees ook:

- Te koop in Stad: monumentaal pand voor 'Dames en Heeren van eerste klas'