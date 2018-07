Extra geld voor aanpak onbewaakte overwegen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) trekt vijftig miljoen extra uit voor het verder beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen.

Het geld is bestemd voor de aanpak van de gevaarlijkste overwegen en voor de aanpak van overwegen op particulier terrein.

Kamermotie

Het kabinet stelt het geld beschikbaar naar aanleiding van een aangenomen Kamermotie. Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de CU, riep eind 2017 op om een inventarisatie en risicoanalyse te maken van de nog bestaande NABO's (Niet Automatisch Beveiligde Overwegen).

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de aanpak van de onbewaakte overwegen in de provincie Groningen.

Ongelukken Voslaan

De spoorovergang bij de Voslaan in Winsum was één van die onbewaakte overwegen. In 2014 vonden daar binnen een half jaar twee dodelijke ongelukken plaats. Twee jaar later ontspoorde een trein na een botsing met een melkwagen op diezelfde overgang. Achttien mensen raakten daarbij gewond, van wie drie ernstig. Deze overgang is inmiddels afgesloten voor het verkeer.

De gemeente Winsum wil graag dat deze overgang alsnog een bewaakte spoorwegovergang wordt, zo dat deze weer open kan. Maar spoorbeheerder ProRail en het Rijk voelen daar weinig voor.

