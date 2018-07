'Veel extra onrust en emotie door uitstel versterkingsoperatie'

Het uitstellen van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied zorgt voor extra onrust en emoties. Dat constateren de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman.

Ze maken zich vooral zorgen over kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en zieken. Voor de Ombudsman en Kinderombudsman is dat reden om in oktober opnieuw naar Groningen te komen.

Het duo gaat dan in gesprek met zoveel mogelijk mensen die met de versterking te maken hebben. Ook komt er een apart telefoonnummer en een mailadres, waar mensen hun verhalen kwijt kunnen.

Veel discussie

Er is veel discussie over het tempo en de omvang van de versterking. Dat gaat de betrokkenen niet in de koude kleren zitten, concluderen ze.

Ombudsman Reinier van Zutphen constateert dat de versterkingsoperatie niet vlekkeloos verloopt:

'Het proces van versterking duurt lang en de informatievoorziening is niet altijd eenduidig en optimaal. Terwijl het een enorme impact heeft op de bewoners. Woon ik hier nog wel veilig, is daarbij een zorg die bij velen blijft leven. Groningers hebben door de versterking minder regie over hun eigen leven.'

Te weinig aandacht

Kinderombudsman Margrite Kalverboer sloeg eerder al alarm over de gevolgen voor kinderen en jongeren. Zij vindt dat er nog steeds te weinig aandacht is voor hun positie.

Kalverbeek daarover: 'Voorzieningen en zorg zijn nog niet gericht op de bescherming van kinderen tegen de spanningen en stress die de aardgaswinning en de versterking met zich mee brengt. Voor kinderen is het, net als voor hun ouders, niet uit te leggen dat hun huis op het ene moment veilig genoeg wordt bevonden, en dan weer niet.'

Onderzoek

Er komt overigens een onderzoek naar de positie van kinderen in het aardbevingsgebied. Daar heeft de Kamer bij het laatste gasdebat een motie over aangenomen.

Bij hun nieuwe bezoek aan Groningen brengen de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman onder meer een bezoek aan de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam.

Lees ook:

- Tweede Kamer wil onderzoek naar kinderen in aardbevingsgebied

- 'Kinderen in het aardbevingsgebied zijn te lang vergeten'