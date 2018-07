Hunze en Aa's: veendijken zijn in orde

De veendijken rond het Zuidlaardermeer, Schildmeer en het Hondshalstermeer zijn in orde. Dat meldt waterschap Hunze en Aa's, dat de dijken donderdag heeft geïnspecteerd.

Er werd gekeken of de droogte van de afgelopen periode voor eventuele scheuren in de dijk heeft gezorgd. Hunze en Aa's zegt dat er 'voorlopig niets aan de hand is'. De dijken zijn in goede staat en worden in de gaten gehouden.

Hondhalstermeer

Ook de dijk bij het Hondhalstermeer bij Wagenborgen is niet beschadigd door de brand die daar donderdagochtend uitbrak. Over een lengte van 75 meter is het gras verbrand, maar de kleidijk is niet zo beschadigd dat de dijk is aangetast. De komende dagen wordt het stuk dijk bewaterd, zodat het gras weer kan aangroeien.

