Kaartautomaten Arriva worden vervangen: straks ook contactloos betalen

De kaartautomaten op de Arriva-stations worden vervangen. In plaats van de huidige automaten krijgt ieder station één automaat terug waar contactloos en met buitenlandse betaalkaarten betaald kan worden.

Het duurt overigens nog wel even voordat de Groningse automaten aan de beurt staan. De stations op twee Friese trajecten staan als eerste op de planning.

Andere trajecten

De andere trajecten, waaronder de Groningse, volgen later dit jaar. Wanneer exact is nog niet bekend. Op het Hoofdstation in Stad blijven de automaten van de NS actief.