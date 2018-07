Tour de France: Mollema zevende op Mûr-de-Bretagne

Bauke Mollema is als zevende geëindigd in de zesde etappe van de Tour de France. De rit met aankomst op de steile helling Mûr-de-Bretagne werd gewonnen door de Ier Daniel Martin.

Mollema eindigde in een groepje dat op drie seconden van Martin over de finish kwam. In het klassement staat de renner van Trek-Segafredo nu op de achttiende plaats.

'Top-tien, meer zat er niet in', zei Mollema direct na afloop tegen de NOS. 'Ik had gewoon een goed gevoel in de benen, goede power. Dus dat is lekker.'

'Niet zó explosief'

'Ik ben niet zó explosief zoals mannen als Martin of Valverde, het is lastig om ze te kloppen. Maar ik ben blij dat ik er goed bij zat.'

Slagter

Tom-Jelte Slagter werd in de finale goed naar voren gebracht door zijn team Dimension Data, maar kon niet met de besten mee. Slagter werd 29ste.

