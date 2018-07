Boormachine aan de wilgen: 'Dr is een tied van kom' en een tied van goan'

Noord Vandaag staat vandaag voor een groot deel in het teken van vertrek: IJsmeester Gezienus van Iren stopt bij de ijsclub Noordlaren, maar ook busschauffeur Heerke stopt. Hij gaat het niet meer meemaken dat Qbuzz nog tien jaar rondrijdt in Groningen.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Buspassagiers hoeven niet over te stappen

Qbuzz blijft het busvervoer in onze provincie doen, is vandaag bekendgemaakt op het provinciehuis in Stad. De aanbesteding gaat voor tien jaar naar de vervoerder die het de afgelopen jaren al deed.

'Het datagebruik gaf de doorslag', aldus verslaggever Marten Nauta. 'Qbuzz kan het best in beeld brengen welke lijnen de juiste hoeveelheid bussen nodig heeft.' Arriva en Connection deden ook mee, maar scoorden minder op dat gebied.



Wie dat niet meer gaat meemaken is buschauffeur Heerke Palsma. Hij nam vandaag na bijna 39 jaar afscheid en Derk Bosscher verruilde de Expeditie-bus voor lijn 15.



Wie niet weg is, is Gezienus

De bekende ijsmeester van Noordlaren, Gezienus van Iren, stopt er mee. 'Ik word older. Dr is een tied van kom' en een tied van goan.' Het NK op het Zuidlaardermeer in 2010 is overigens de mooiste herinnering van Van Iren. 'Dat was zo mooi om te zain.'

Emotioneel voor Gezienus is dat hij zelfs getrouwd is op de ijsbaan, maar zijn vrouw is inmiddels overleden: 'Ik mot deur, mor t is triest', zegt hij terwijl hij naar de beelden kijkt.



Snertlijst!

Snertkoken is op de Groningse immateriele erfgoedlijst gekomen. RTV Noord wil daarom ook een eigen lijst maken. Wat moet er in, en wat moet er uit?