Deel dit artikel:











Bedumer huurders en woningstichting hebben neuzen weer dezelfde kant op Het Huurdersfront organiseerde eerder een informatiemarkt (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Er is een 'goed gesprek' geweest tussen het Huurdersfront en Woningstichting Wierden en Borgen. Een groep bewoners uit Bedum is niet tevreden over het onderhoud aan hun huurwoningen en de manier waarop er met hen gecommuniceerd is.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

'In het begin van het gesprek waren er wat spanningen. Maar we hebben alles uit kunnen spreken. We voelen ons nu gehoord en het was goed om met elkaar rond de tafel te zitten. De woningstichting neemt de klachten serieus', vertelt huurder Jan Dijkema. 'Positief gesprek' 'Ik heb het gesprek als positief ervaren', zegt directeur Rinze Kramer van de woningstichting. 'We hebben excuus aangeboden. We gaan onze communicatie verbeteren en willen snel duidelijkheid bieden over het onderhoud'. Hij heeft samen met de bewoners afspraken gemaakt. Zo wordt er snel duidelijkheid gegeven wat er met de woningen gaat gebeuren. Inspecties De buurt hoopt dat klachten nu sneller en beter worden afgehandeld. Ook zijn ze blij met de afspraak dat er per straat twee tot drie woningen worden geïnspecteerd. 'De woningstichting gaat vastleggen welke maatregelen voor de woningen het meest rationeel en economisch zijn, zodat het woongenot, de veiligheid en gezondheid van de huurder voor een langdurige periode kan worden gegarandeerd', legt huurder Dijkema uit Gedeeld met Huurdersfront Na de zomervakantie worden de bevindingen gedeeld met het Huurdersfront. Ook wethouder Jan-Willem van de Kolk is tevreden met de uitkomst van het gesprek. Hij heeft deze week met eigen ogen gezien dat er inderdaad schades aan de woningen zijn. Hij is bij een aantal huurders thuis geweest. 'We hebben afgesproken met de woningstichting dat voor deze aardbevingsschades een plan wordt gemaakt', zegt Van de Kolk. Hij blijft namens de gemeente een vinger aan de pols houden en gaat na de zomer opnieuw met de huurders in overleg om te kijken hoe de stand van zaken is. Lees ook: - Politieke steun voor Huurdersfront Bedum

- Huurders Bedum richten front op om problemen aan de kaak te stellen