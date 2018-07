Zeg je patat of friet? Groningers weten het wel

Zeg je friet of patat? Het blijft een eeuwigdurende discussie. Toch zijn we er in Groningen wel uit: het is patat. Maar waar ligt de 'zeg-je-patat-of-friet-grens' nou precies?

Softwarebedrijf Coosto zocht het uit, omdat het de internationale dag van de Franse frites is.

De grens 'boven-de-rivieren-zeg-je-patat-daaronder-friet' is volgens het bedrijf te vaag. Daarom is er gekeken naar de data op sociale media. In welke gemeenten zegt de meerderheid friet en in welke gemeenten heeft patat de overhand?

Voorbeeld

Er is gekeken naar posts waarin expliciet een gemeentenaam wordt genoemd in combinatie met ´friet of patat´. Denk bijvoorbeeld aan een tweet als:

Zoek in onderstaande kaart je eigen gemeente



Noorden kleurt rood

Opvallend uit de resultaten: hoe noordelijker je komt, hoe donkerder rood (hoger percentage patat) het kaartje wordt.

In 194 gemeenten wint friet, in 272 gemeenten is patat de grootste en in drie gemeenten is er een gelijkspel.