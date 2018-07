Vandalisme: Boukemapark krijgt camera's

Het Boukemapark in Uithuizen krijgt camerabewaking. Het park, met speeltoestellen en bankjes een ideale hangplek voor jongeren, heeft regelmatig te maken met vandalisme.

Het lukt de gemeente en politie niet om de daders te pakken te krijgen. Daarom grijpt burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond naar een zwaarder middel.

Betrappen is moeilijk

'We hebben daar al regelmatig controle door de politie, maar het is bijna niet te doen om de daders te betrappen. We hopen met cameratoezicht de handhaving te kunnen helpen', zei de burgemeester tijdens de raadsvergadering donderdag.

Wanneer de camera's geplaatst worden, is niet bekend.