SP en Gemeentebelangen leggen bommetje onder huisvestingsplan Eemsmond

De raadsleden van Eemsmond verliezen het fractiehuis in het voormalige postkantoor van Uithuizen. Vanaf 1 januari 2019 komt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het gebouw.

Het CJG zit nu nog in een ander pand in het centrum, maar dat heeft Eemsmond gekocht om de centrumplannen van Uithuizen door te voeren.

Niet blij

Met het verdwijnen van het fractiehuis, moeten de huidige raadsleden van Eemsmond op zoek naar andere vergaderplekken. De raadsklankbordgroep opperde het idee voor flexibele vergaderplekken in gemeentehuizen. Daar zijn de SP en Gemeentebelangen niet blij mee.

Ze hechten veel waarde aan het fractiehuis in het centrum. De partijen deden tijdens de raadsvergadering donderdag daarom het voorstel om het fractiehuis ook na de gemeentelijke herindeling open te houden.

'Grote problemen'

Daarmee legden de partijen een bommetje onder de huisvestingsplannen van de nieuwe gemeente Het Hogeland. 'U brengt het college in grote problemen', waarschuwde burgemeester Marijke van Beek. Het heeft gevolgen voor de centrumplannen, de huisvestingsplannen en de begroting.

Het werd volgens de burgemeester gevaarlijk, omdat enkele raadsleden er niet waren door ziekte. Daardoor hadden de twee partijen een meerderheid, die ze normaal gesproken niet zouden hebben.

Teruggetrokken

De partijen trokken het voorstel met tegenzin terug. 'We willen de huisvestingsplannen van de nieuwe gemeente niet in de weg zitten. Wel willen we laten weten dat wij hier anders over denken dan de rest', zei SP-raadslid Dirkje Voskuil.

De nieuwe gemeenteraad gaat volgend jaar praten over een mogelijk nieuw fractiehuis. Burgemeester Marijke van Beek was opgelucht over de afloop: 'Dit bespaart ons een hoop kopzorgen, zullen we maar zeggen.'

