Wordt raadszaal toeristische attractie in Midden-Groningen?

Het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand gaat op de schop. Het kost zeker 26,5 miljoen euro, maar het is dan ook hard nodig volgens wethouder Erik Drenth (CDA): 'Het huidige gemeentehuis valt echt bijna uit elkaar.'

De verbouwing van het gemeentehuis maakt het gedeelde gebouw van 'Het Kielzog' compleet. Naast het gemeentehuis zit in dat gebouw onder meer ook het Hoogezandster theater.

Half gebouw

Er is, volgens Drenth, door de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer een half gebouw gebouwd. Dat deel huisvest onder meer het theater. 'Het gemeentehuis stamt nog uit de jaren 80.'

Levendigheid

Het nieuwe gemeentehuis heeft 350 flexplekken, volgens de werkgroep genoeg voor de ruim 400 ambtenaren van Midden-Groningen. 'Lang niet iedereen is er immers altijd.' De raadszaal komt volgens de plannen op een 'prominente zichtbare plek, en zorgt voor levendigheid op het plein'.

Als winkelend publiek vanuit het centrum komt, willen we zichtbaar zijn Harry Wind - voorzitter werkgroep

Toeristische attractie

Een raadszaal die levendigheid veroorzaakt. Gezien de soms lange en late debatavonden lijkt het niet direct een logische combinatie. Het lijkt erop dat Midden-Groningen mensen naar het plein wil trekken door de zaal langs het plein te plaatsen. Moet het een toeristische attractie worden?

'Zo staat het er wel bijna ja', lacht Harry Wind, voorzitter van de werkgroep die over de raadszaal gaat. 'Maar nee. Als winkelend publiek vanuit het centrum komt, willen we zichtbaar zijn.' Maar hij is realistisch: 'Of mensen ervan doordrongen zijn, ik durf het te betwijfelen.'

Lagerhuis-opstelling

Overigens is een raadszaalopstelling die lijkt op het Lagerhuis mogelijk wel toeristisch aantrekkelijk. Er zijn in Nederland niet veel raadszalen die er zo uitzien. Dat die opstelling er komt zit er dik in: meerdere partijen laten weten de 'Optimumopstelling', die wat wegheeft van een Lagerhuissetting, het beste te vinden.

26,5 miljoen

De kosten voor de nieuwbouw, 26,5 miljoen euro, zorgen vooral bij oppositiepartij Gemeentebelangen voor gefronste wenkbrauwen. 'Blijft het hierbij?', vraagt de partij zich af.

'We hebben hier best wat geld voor nodig', geeft wethouder Drenth toe. 'Maar het is ook een veel energie-efficiënter gebouw. Bovendien stoten we het gemeentehuis in Muntendam af, en hebben we in Slochteren ook minder kosten. De investering is hoog, maar de jaarlasten zijn vrij laag.'

Of het bij de 26,5 miljoen blijft, durft Drenth niet te zeggen. 'We hebben een inschatting, en komen nog met een definitief ontwerp. Daarin werken we dat nader uit.'

