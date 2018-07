Eemsmond sluit huisjesmelkers uit van 'rotte kies'-premie

De gemeente Eemsmond steekt zes ton in het opknappen van verpauperde panden in het centrum van Uithuizermeeden. De raad gaf hier donderdagavond groen licht voor, maar voegde nog wel een bijzondere voorwaarde toe.

Zo mogen pandeigenaren die jarenlang onderdak gaven aan buitenlandse werknemers in de Eemshaven geen aanspraak maken op geld uit het potje.

Lege winkelpanden

Eemsmond heeft elf rotte kiezen op het oog die broodnodig aan renovatie of sloop/nieuwbouw toe zijn. Het gaat veelal om leegstaande winkelpanden langs de Hoofdstraat.

De gemeente wil eigenaren stimuleren deze panden om te bouwen tot woning, liefst geschikt voor senioren. De elf locaties vallen binnen de zogenoemde rollatorradius van 450 meter rond het dorpsplein, zodat mensen die slecht ter been zijn ook nog even een boodschap kunnen halen in het centrum.

Vastgoedbobo's

De coalitiepartijen SP en Gemeentebelangen staan achter het plan, maar willen dat het geld alleen ten goede komt aan mensen die vroeger iets voor het dorp betekend hebben:

'In Uithuizermeeden zijn een aantal vastgoedbobo's die de afgelopen jaren panden opkochten. Ze hebben nooit de hoofdprijs betaald, maar wel goed geld verdiend door de verhuur aan buitenlandse werknemers van de Eemshaven. Die huisjesmelkers willen we niet helpen', zegt Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen.

Daarom kwam hij met de socialisten op het idee om deze groep pandeigenaren uit te sluiten van de subsidieregeling. CDA-wethouder Harrie Sienot was iets minder blij met dat voorstel.

Juridisch onmogelijk

'Ik kan me voorstellen dat je meer sympathie hebt voor ondernemers die gedwongen waren te stoppen, maar juridisch kan dit niet. Het maakt niet uit of je een winkel hebt gehad of buitenlandse werknemers daar liet slapen', aldus Sienot.

Het toeval wil dat SP en Gemeentebelangen donderdagavond een meerderheid hadden, omdat drie raadsleden van de ChristenUnie en het CDA er niet waren. Daardoor heeft de motie het met 8 tegen 6 gehaald.

Burgemeester Marijke van Beek benadrukte dat nu uitgezocht wordt in hoeverre deze voorwaarde juridisch gezien kan.

Sloegen plank mis

Voorzitter Harrie Tiekstra van Dorpsbelangen is blij dat de subsidieregeling doorgaat. Hij verwacht niet veel van het voorstel van Gemeentebelangen en SP: 'Je kunt geen onderscheid maken tussen ondernemers en huisjesmelkers, dus hiermee sloegen ze de plank naar mijn mening mis.'

De provincie betaalt drie ton mee aan de regeling en ook de eigenaren moeten nog minimaal de helft bijdragen aan het project. Daarmee wordt de komende jaren 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in het centrum van Uithuizermeeden.