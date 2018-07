'Goed gesprek' brengt kippenboer en verontruste bewoners niet dichter tot elkaar

Zo'n honderd bezorgde omwonenden gingen donderdagavond in gesprek met boer Van Os uit Uithuizermeeden over zijn plannen voor een grote kippenschuur aan de rand van Roodeschool.

Inwoners zijn bang voor overlast van de schuur, die onderdak moet bieden aan 48.000 leghennen.

Jack van Dijken, voorzitter van Dorpsbelangen Roodeschool, spreekt van een goede bijeenkomst. 'De zaal was vol en iedereen kon zijn zegje doen. Toch kan ik niet zeggen dat we dichter bij elkaar zijn gekomen.'

'Bezwaarschriften doen pijn'

Van Dijken had waardering voor het feit dat de boer en zijn vrouw 'in het hol van de leeuw' vragen van verontruste bewoners wilden beantwoorden. Tegen de komst van de grote kippenschuur zijn ruim 200 bezwaarschriften ingediend.

'Mevrouw van Os gaf aan dat die bezwaarschriften haar hele familie pijn doen. Daarop kwam direct een vraag uit de zaal: 'denkt u dat het ons geen pijn doet?' Maar de familie wil nu eenmaal ondernemen. Het leverde dus best een aantal momenten van emotie op.'

Alternatieve locatie?

Naast bezwaren tegen de bouw van de schuur kwamen ook alternatieve locaties ter sprake. Drie jaar geleden werd een plan om in de Eemspolder uit te breiden nog afgeschoten door de provincie en de gemeente, vertelde boer Van Os. Donderdagavond werd afgesproken om dat plan nieuw leven in te blazen, meldt Van Dijken.

'Samen met het dorp proberen we daar een opening in te vinden. We blijven in gesprek. Als er een tweede gespreksavond nodig is, komt die er.'

