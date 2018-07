Vader vermoorde Varscha verdacht van bedreiging advocaat: 'Ik geen kind, jij geen kind'

De vader van de vermoorde Varscha Mohansingh uit Wildervank wordt verdacht van bedreiging van een advocaat. Het gaat om de advocaat van de moordenaar van zijn dochter. Mohansingh moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden.

De advocaat uit Deventer zou op 21 januari 2017 met de dood bedreigd zijn, zowel telefonisch als via haar voicemail. Omdat Mohansingh afgelopen weekend opnieuw contact heeft opgenomen met de advocaat is hem een contactverbod opgelegd voor negentig dagen.

'Ik geen kind, jij geen kind'

Uit de voorlopige tenlastelegging blijkt de aard van de bedreigingen. Zo zou Mohansingh onder meer hebben gezegd: 'Er komt een bom onder je auto. U en de moordenaar zijn hetzelfde. Ik geen kind, jij geen kind. Je bent je leven niet meer zeker, jij en je kinderen niet.'

Zelfstandig in een flatje

Directe aanleiding is een tbs-verlengingszitting begin januari 2017. Tijdens de zitting blijkt dat Krish J., de man die Varscha in 2002 om het leven bracht, buiten de muren van de kliniek wordt behandeld. Hij woont zelfstandig in een flatje in Venray. De nabestaanden moeten het nieuws uit de pers vernemen. Ze zijn vooraf niet door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van de zitting.

Ik heb haar niet met de dood bedreigd Vader Varscha

Opgepakt en verhoord

'In mijn emotie heb ik toen de contactgegevens van zijn advocaat opgezocht en haar voicemail ingesproken', aldus Mohansingh. 'Maar wat er in de voorlopige tenlastelegging staat, klopt niet. Ik heb haar niet met de dood bedreigd.'

Na de bedreigingen wordt de vader van Varscha opgepakt en verhoord. Een dag later wordt hij weer vrijgelaten.

Zaak doorverwezen

Mohansingh zou vorige week terecht staan voor de rechtbank in Zwolle. Maar die besloot op het laatste moment om de zaak door te verwijzen naar de rechtbank Noord-Nederland.

'Om de zaken zuiver te houden', zo laat woordvoerder Anja Steenbergen weten. 'De advocaat in kwestie staat in Zwolle regelmatig verdachten bij. Er is dus sprake van een professionele werkrelatie tussen het slachtoffer in deze zaak en de rechters.'

Proefverlof

De advocaat van Krish J. bevestigt dat ze is bedreigd, maar wil verder niet reageren. Sinds vorige week is haar cliënt met proefverlof. Hij zit in de laatste fase van zijn behandeling. Hij mag zich niet vertonen in Wildervank en de rest van de gemeente Veendam.

De datum voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de vader van Varscha Mohansingh is nog niet bekend.

