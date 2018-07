Dit weekend in Groningen: Speuren naar vliegtuigen en open dag bij de imkers

Vlak voor de vakantie is er weer genoeg te doen in onze mooie provincie. Bijvoorbeeld deze tips:

Festival Hongerige Wolf

Dit hele weekend wordt Hongerige Wolf weer omgetoverd tot een festivalterrein. Ook deze achtste editie kun je je onderdompelen in 'nieuwe ervaringen, mooie verrassingen en ontspannende momenten'. Op het programma staan onder andere een kiekendiefexcursie, voorleesuurtje en verschillende optredens.



Kinderweekend op Landgoed Verhildersum Leens

Vandaag en morgen kunnen kinderen en hun (groot-)ouders van alles ontdekken op het gebied van natuur en geschiedenis. Met een 'Struunkaart' en een 'Struuntas' ga je op pad en met een tablet kun je proberen een mysterie op te lossen. Er zijn verder speurtochten, spelletjes en uitleg van een boer uit de 19e eeuw.

De wereld van David de Kabouter

Speciaal voor kinderen van drie tot acht jaar organiseert museum Nienoord een Kabouter Doe-middag. Kinderen leren waar kabouters vandaan komen, hoe ze leven, wat ze doen en waar ze werken. Je kunt je ook aankleden als kabouter en op de foto. Zondag van 14:00 tot 16:00 uur.

Speuren naar vliegtuigen

Tijdens de Koude Oorlog speurden vrijwilligers van de Luchtwachtdienst naar vliegtuigen vanaf de militaire uitkijktoren in Warfhuizen. Zondagmiddag kun je het zelf eens proberen want dan is de toren geopend voor publiek. Je kunt de toren beklimmen, met een verrekijker het luchtruim afspeuren en de positie van vliegtuigen bepalen met het luchtwachtinstrument. Deelname is gratis. Baron van Asbeckweg, Warfhuizen van 14:00 tot 16:30 uur.

Open dag bij de Imkers

Dit weekend openen imkers op meer dan 230 locaties in Nederland de deuren tijdens de landelijke Open Imkerijdag. Je kunt van alles leren over bijen, honing en ook hoe je je eigen tuin of balkon bij-vriendelijk kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld terecht in Wirdum, Haren en Uithuizen, maar er is ook een uitgebreide kaart met alle informatie.

Veel plezier!