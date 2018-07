Rondje Groningen: verkoeling op de stoep (of met Gronings ijs)

De temperaturen zijn wat gezakt, maar toch is het fijn om verkoeling te hebben. Een zwembadje op de stoep kan uitkomst bieden zo blijkt, maar een echt Grunneger ijsje kan ook. Maar zo vlak voor het weekend hebben we nog meer in de aanbieding!

1) Koud kunstje

Zin in een echt Gronings ijsje? Vandaag werden ze gepresenteerd bij Babette Op Noord. Als redactie moesten we daar natuurlijk even proeven.



2) Lijstjes

Onderzoekers van de RUG onderzoeken de rol en invloed van Spotify op de muziekindustrie. In deze video leggen ze uit wat ze doen en delen ze alvast een bevinding: Spotify promoot vooral afspeellijsten die ze zelf hebben samengesteld.



3) Gek van foodhallen

In een artikel in het FD wordt ingegaan op de gekte rondom foodhallen, daarvan is er ook één in Groningen gepland. De conclusie van ondernemer Chong Chu: 'Alleen in een historisch gebouw in een grote stad heb je genoeg aanloop.'



4) Vrijwillig in Friesland

Als ambassadeur van Groningen vrijwillig werken in Friesland? Dat kan! Er worden nog mensen gezocht. En zo komt trouwens de Groninger ambassade in Leeuwarden eruit te zien.



5) Verkoeling

De zomerse temperaturen zijn er niet helemaal naar op dit moment, maar toch fijn om een zwembad voor de deur te hebben. Voor het geval dat, toch?



6) 'Ik wilde deze week niet meer boos worden'

Het is Kees van Amstel niet gelukt, zo is te horen in zijn column over Groningen op NPO Radio 1.



7) Toe aan vakantie

We wisten het al, maar minister Wiebes zegt het nu zelf ook.



8) Stank in Stad?

Gezien de windrichting: 'Dat kan geen Harener kak zijn...'



9) Eindhoven: 'Heb elkaar lief dit weekend'

Eindhoven is niet meer de vijfde stad van Nederland, maar dankzij de herindeling van Groningen met Haren de nummer zes. Zit ze een beetje dwars daar in Brabant. Advies van de omroep: voortplanten!



10) Nederland onder water

De Groninger weerman Peter Kuipers Munneke, bekend van de NOS, heeft een waarschuwing: 'De vraag is niet óf Nederland onder water verdwijnt, maar wannéér'. De politiek moet zich afvragen voor wie ze de dijken ophogen.



11) In 70 minuten in Amsterdam

Als het aan Jozias van Aartsen ligt wel, zo laat hij weten in zijn afscheidsspeech als (tijdelijk) burgervader van Amsterdam.



12) De eerste duik

Moeten we hier nog iets aan toevoegen? Ahhhhh.



13) Magic Robben Truc

Tot slot nog even terug in de tijd. De dan 16-jarige Arjen Robben laat de 'Magic Robben Truc' zien in het Oosterparkstadion.



