Competitie-indeling amateurvoetbal bekend: tegen wie spelen we? Amateurvoetbal (archief) (Foto: ANP / Bart Maat)

Zitten we bij bekende teams in? Moeten we ver rijden of kan het op de fiets? Met wie kunnen we al een wedje leggen?

Het verkeer in de appgroepjes met teamgenoten is vandaag (nog) wat hoger dan normaal, want de KNVB heeft de voorlopige competitie-indeling van het amateurvoetbal bekendgemaakt. Op de website en in de app van Voetbal.nl is het te vinden. Meer derby's De KNVB zegt sinds enkele seizoenen meer rekening te houden met de meest optimale geografische indeling. Vooral aan de grenzen van het district moet dat zorgen voor meer wedstrijden tegen teams uit de buurt. Dat zorgt voor minder reisafstand, meer toeschouwers en meer derby's. Zo is de gedachte. Indeling belangrijkste competities Hoofdklasse zondag (Be Quick 1887)

1e klasse zaterdag ( links ) en zondag (rechts)

2e klasse zaterdag

2e klasse zondag

3e klasse zaterdag

3e klasse zondag

4e en 5e klasse op ZATERDAG

De volledige indeling is HIER te vinden (pdf). 4e en 5e klasse op ZONDAG

De volledige indeling is HIER te vinden (pdf). De indeling van reserveteams, alles onder het eerste team dus, is te vinden in de app van voetbal.nl.