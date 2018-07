Industriegebied in Stad getroffen door stroomstoring (update)

Op industrieterreinen Eemspoort en Euvelgunne in de stad Groningen is de stroom uitgevallen. Volgens netbeheerder Enexis trad de storing rond 09:45 op.

Enexis is ter plaatse om de oorzaak van de stroomuitval te onderzoeken en de storing te verhelpen.

Noodstroom

In totaal zitten 418 aansluitingen zonder stroom, laat Enexis weten. Ook bij groothandel Makro zijn er problemen. Een woordvoerster van het bedrijf meldt dat de winkel desondanks wel open is. 'We werken op noodstroom, dus de kassa's zijn gewoon open.'

Update 11:00 uur: Deels weer stroom

Enexis heeft 263 panden weer aan kunnen sluiten op het stroomnet. Voor 155 aansluitingen kon dat nog niet gebeuren De netbeheerder zoekt nog naar de oorzaak van de storing.



Telefonisch onbereikbaar

De storing heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van bedrijven.

[TweetLhttps://twitter.com/WmVeenstra/status/1017680513971228673]