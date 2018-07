Eemshotel weer open; werkzaamheden duren nog een jaar

Het Eemshotel in Delfzijl is na twee weken verbouwing weer open. De werkzaamheden waren nodig, omdat de 'brug' van het hotel het ophogen van de dijk dwarszat.

'Alles is bijna achter de rug. Je voelt je herboren', zegt uitbater Bert Boer. De overdekte entree is verdwenen en een terras met honderd stoelen is uit de grond gestampt.

Uitzicht op de Eemshaven

Het nieuwe terras biedt overigens geen uitzicht op de Eems. Waarom niet? 'Omdat we hier mooi met de rug naar de Eems zitten met het zicht op het strand en de Eemshaven', zegt Boer. 'En altijd in het zonnetje. Dat was aan de andere kant niet gelukt.'

Strandgevoel

De werkzaamheden duren nog een jaar. Boer bekijkt het desondanks positief. 'Het uitzicht is minder, maar er is wel constant wat te doen. Er is nog niet echt een strandgevoel, maar dat komt in de loop van volgend jaar. Daar ben ik niet bang voor.'

