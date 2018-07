Deel dit artikel:











MRSA-bacterie ontdekt in woonzorg- en revalidatiecentrum Heggerank in Musselkanaal (Foto: RTV Noord)

In woonzorg- en revalidatiecentrum de Heggerank in Musselkanaal is de MRSA-bacterie gevonden.

De bacterie is aangetroffen bij twee medewerkers en een cliënt die inmiddels naar een andere locatie is verhuisd. Maatregelen Om verdere verspreiding te voorkomen, worden alle medewerkers en cliënten van de Heggerank onderzocht op MRSA. Zij zijn hier inmiddels over geïnformeerd. De twee medewerkers die de bacterie bij zich dragen, worden behandeld en zijn niet aan het werk. Cliënten die de afgelopen tijd hebben gerevalideerd in de Heggerank, ontvangen volgende week uitgebreide informatie en een zelftestpakket. In de Heggerank zijn bovendien de nodige hygiënische maatregelen genomen. Voorlopig worden geen nieuwe cliënten aangenomen. Bron De bron van besmetting is een cliënt die in de Heggerank heeft gewoond en die onlangs is verhuisd naar woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal. Daar zijn geen verdere besmettingen aangetroffen. Resistent MRSA is een bacterie die ongevoelig is voor meerdere soorten antibiotica. De meeste dragers van de bacterie merken er niets van. Maar als er een infectie ontstaat, helpen gebruikelijke antibiotica niet meer. Lees ook: - UMCG: meer verspreiding van bacteriën door specialisatie

