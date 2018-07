Het stinkt in Stad: wat is er aan de hand?

Verschillende Stadjers klagen vrijdag over stankoverlast. De meldingen komen van meerdere locaties in de stad.

De gemeente Groningen onderzoekt waar de overlast vandaan komt.

Is dit de boosdoener?

Het is een bekend gegeven dat drooggevallen riolen voor nare luchtjes kunnen zorgen. Maar de overlast doet ook denken aan de zure en penetrante lucht die Stadjers in september 2016 roken. Die stank werd toen veroorzaakt door een defecte deur in de vergistingsinstallatie van Attero aan de Duinkerkenstraat.



'Moeten we ramen en deuren sluiten?'

