Claimcar onthuld: 'Hier vinden gedupeerden een luisterend oor'

Emotionele schade door aardbevingen verhalen op de NAM? In een tot 'claimcar' omgetoverde caravan kun je vanaf nu met al je vragen terecht.

De actiecaravan werd vrijdag in Zuidbroek onthuld door Woningcorporaties Groninger Huis en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW). Zij trekken de komende weken samen met de Woonbond rond om huurders te informeren.

'Onzekerheid beperkt woongenot'

De Groningse kunstenares Loes Faber zorgde er met haar schilderwerk voor dat de caravan beslist opvalt. Dat is ook nodig, want volgens Hilde van Ree, directeur van Groninger Huis, duurt de onzekerheid onder bewoners al te lang.

'Je zou maar in het gebied wonen en schade hebben die alsmaar niet opgelost wordt. De onduidelijkheid, de onzekerheid, maar ook de angst voor een nieuwe aardbeving duurt voort. Mensen zijn bang omdat ze in een onveilig gebied wonen. Bovendien verkeren ze al heel lang in onzekerheid. Dat beperkt hun woongenot.'

Relatie bevingen en stress

Van Ree voelt zich gesteund door het recente onderzoek van de ombudsman en de kinderombudsvrouw.

'Zij leggen heel duidelijk een relatie tussen de aardbevingen en stress of burnouts. Onze caravan biedt gedupeerden een luisterend oor. Ze kunnen er voorlichting krijgen over mogelijkheden om een claim in te dienen.'

Ook een eigen krantje biedt nuttige informatie

