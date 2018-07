Stankoverlast: 'Afvalverwerkers weten van niets'

De gemeente Groningen weet nog niet waar de stankoverlast in Stad vandaan komt. Op verschillende plaatsen maken mensen vrijdag melding van een geur van 'oud afval'. Ook vanuit Haren komen klachten.

'Bij vuilstort Stainkoeln, Gruno Recycling en afvalverwerker Attero werden geen bijzonderheden gemeld', meldt gemeentewoordvoerder Peter Duzink.

Riolering?

De drie locaties aan de oostkant van de stad kwamen het eerst in beeld, vanwege de meldingen over een afvallucht. Maar omdat de wind uit het noorden tot noordwesten komt, zou dat de overlast in de stad niet verklaren. Ook droge riolering kan volgens Duzink de oorzaak niet zijn.

'De milieudienst stelt dat alle putten een stankafsluiter hebben. En zelfs als er één put toch stank doorlaat, zou dat niet verklaren waarom de lucht zich over de hele binnenstad verspreidt.'

Gier?

De gemeente zoekt dus nog altijd naar de veroorzaker van de nare lucht en trekt enkele tips na.

'Mogelijk zou er een boer gier aan het spuien zijn aan de rand van de stad, maar dat zou dan weer niet stroken met de meldingen over een afvallucht. Kortom: we weten het nog niet.'

