Shane Hammink voor drie jaar naar Donar

Donar heeft zich versterkt met international Shane Hammink. De 23-jarige Hammink heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de landskampioen.

Hij heeft zijn basketbalopleiding genoten in Nederland en is daarna actief geweest in Amerika bij Louisiana State en Valparaiso. Het afgelopen seizoen speelde Hammink in Spanje in de hoogste divisie ACB bij Bilbao Basket. 'We zijn er heel blij mee, want de internationals liggen niet voor het oprapen. Het is nog een jonge jongen die zich nog veel kan ontwikkelen. We hopen dat hij dat de komende drie jaar bij ons kan doen.' zegt bestuurslid technische zaken Martin de Vries van Donar.

Oranje Lions

Onlangs speelde hij met de Orange Lions in Groningen. Het Nederlands team won van Italië en Roemenië waardoor de tweede ronde voor de WK Kwalificatie een feit is. Shane is de zoon van ex-NBA speler en ex-international Geert Hammink.

Negen spelers

Hammink is guard forward en is twee meter lang. Met de komst van Shane Hammink bestaat de selectie voor het nieuwe seizoen van Donar nu uit negen spelers:

Jason Dourisseau, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve, Rienk Mast, Jobi Wall en Shane Hammink.