Flitszeilen met 'windje 3' op het Schildmeer

Zesenveertig boten doen mee aan het NK Flits op het Schildmeer. Dit zeilevenement begint vrijdag. Zondag zijn de nieuwe Nederlandse kampioenen bekend.

De Flitsboot wordt bemand door twee zeilers. Het is een jeugdboot voor kinderen van zes tot achttien jaar. In totaal worden er elf wedstrijden gevaren.

Vier Groningse koppels

Er doen vier Groningse koppels mee. De twaalfjarige Justin Honkoop uit Nieuwolda en de tienjarige Floortje Beks uit Ten Boer vormen de komende dagen een duo.

'We hebben drie keer met elkaar getraind en dat ging best goed', zegt Justin aan de boorden van het Schildmeer. Er staat windkracht drie. In de loop van de middag trekt de wind wellicht nog wat aan.

De twee hebben wel pech gehad in de aanloop naar het kampioenschap. Er brak een onderdeel van de boot af. Maar via via werd snel een reserveboot geregeld.

Schildmeer

Het was voor de Nederlandse zeilbond overigens niet zo gemakkelijk om het kampioenschap ergens onder te brengen. Maar toen contact was gelegd met Zeilvereniging Schildmeer was de organisatie binnen een uur rond.

'Wij zijn altijd blij dat dit soort wedstrijden naar het Schildmeer komt. Met de landelijke organisatie komen we daar altijd wel uit', vertelt Wim Wind van de zeilvereniging.

De opening wordt verricht door de jongste deelnemer. Hij of zij mag de vlag in top hijsen.