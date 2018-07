Column: De spitsen van FC Groningen

Als het serieus begint te worden in de voorbereiding van FC Groningen op een nieuw seizoen, is het traditie om met collega Remy een wedstrijdje te bezoeken. Dus zagen we vrijdagavond in Norg FC Groningen het Duitse SV Meppen verslaan, uitkomend in de derde liga.

Dat is volgens kenner Wim Masker een niveau 'vergelijkbaar met het rechterrijtje eredivisie.' Waarvan akte. Meppen versloeg de voorbije weken Heracles (2-0) en PEC Zwolle (5-2). Met de aantekening dat de Duitsers twee weken langer bezig zijn, hun seizoen begint eerder. Een lichte schok kwam in de auto op weg naar Norg. Remy bekende z'n seizoenkaart niet te hebben verlengd: 'Ik weet het gewoon nog niet', was de magere toelichting.

Elf jaar geleden is het alweer, dat we Stef Nijland zagen spelen tijdens de voorbereiding op een mooi seizoen, dat hem uiteindelijk een transfer naar PSV opleverde. Het komt regelmatig voor dat we in zo'n potje een groot talent voor het eerst in actie zien. Vorig jaar was dat Ritsu Doan. Ditmaal hoopten we op Mateo Cassierra. Colombiaanse spits, gehuurd van Ajax dat twee jaar terug bijna zes miljoen euro voor hem uitgaf. Hij kon in Amsterdam niet overtuigen. En dus bleef het bij wat invalbeurten en veel wedstrijden in de Jupiler League met Jong Ajax. Bij FC Groningen krijgt Cassierra de kans om te laten zien wat-ie in huis heeft.

Dat hield hij vrijdagavond goed verborgen. Cassierra hobbelde onopvallend mee en toen zijn plaats in de spits na rust was ingenomen door Tom van Weert was het contrast groot. Van Weert oogde fris, gretig en scherp. Hij maakte een goeie goal op aangeven van Ahmad Mendes Moreira, voor ons de verrassing van de avond. Ahmad is met trainer Danny Buijs meegekomen van Kozakken Boys.

Hij is 23 jaar, bescheiden, welbespraakt en een gedreven aanvaller. Kreeg in een kwartiertje eerste helft één kans en maakte die meteen. Er gaat dreiging uit van Moreira, die het best tot z'n recht komt spelend vanaf de linkerkant. Danny Buijs heeft volop keus voorin: van het kwartet Cassierra, Mahi, Van Weert en Moreira zal hij er twee laten spelen.

In Norg was het goed om te zien dat FC Groningen er dit jaar serieus werk van wil maken om een tegenstander meteen vast te zetten en op te jagen. Teams vergelijkbaar met Meppen, het hele rechterrijtje van de eredivisie, zullen zich daar net als de Duitsers niet onderuit kunnen voetballen. En dan komen er kansen en wordt het leuk om naar te kijken. Remy zei daarom met overtuiging op de terugweg, in de auto: 'Ik ga verlengen. Ik ga het wel doen. Morgen al, denk ik.'