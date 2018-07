Partij voor het Noorden kritisch over 'snelle benoeming' Den Oudsten

Was de benoeming van Den Oudsten achter de schermen al geregeld? (Foto: RTV Noord)

De Partij voor het Noorden (PvhN) heeft vragen gesteld over de benoeming van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten voor de nieuw te vormen fusiegemeente Groningen.

De partij is verbaasd over de snelheid waarmee de waarnemer is benoemd.

'De lak van het besluit van de Eerste Kamer was nog niet droog of de benoeming van Peter den Oudsten was een feit', meldt de partij.

Geen overleg

Volgens de PvhN is er geen overleg geweest met de huidige gemeenteraden van Groningen, Ten Boer en Haren, die samengaan in de nieuwe gemeente. De partij vreest dan ook dat een en ander achter de schermen al van te voren was geregeld.

De PvhN heeft Commissaris van de Koning René Paas om opheldering gevraagd.

