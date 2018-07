Deel dit artikel:











Groninger Forum uit de steigers: 'Een beetje donkerder dan verwacht' Het Forum komt uit de steigers (Foto: RTV Noord)

Het Groninger Forum komt langzaam maar zeker uit de steigers en de contouren van het gebouw worden steeds beter zichtbaar. 'Het is een beetje donkerder dan verwacht' is over het algemeen de eerste indruk van kijkers.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Op de animaties die al jaren langer in omloop zijn, lijkt het gebouw inderdaad een tintje lichter te zijn dan in werkelijkheid. Nu de contouren zichtbaar worden valt ook op dat het gebouw vanuit ieder standpunt er anders uitziet. De komende weken komt het hele gebouw uit de steigers. Eind dit jaar moet de ruwbouw klaar zijn en medio 2019 moet het Groninger Forum opengaan.