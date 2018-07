Deel dit artikel:











Vermaat verzorgt straks de hapjes en drankjes in Groninger Forum Zo komt het Groninger Forum er straks uit te zien (Foto: RTV Noord) Ulbo de Sitter, Dirk Nijdam en Rick Zeelen tekenen een intentieverklaring over de horeca (Foto: Groninger Forum)

De horeca in het Groninger Forum komt in handen van de Vermaat horecagroep. Hiervoor is donderdag een intentieverklaring getekend.

Vermaat is ook verantwoordelijk voor onder meer het met een Michelinster bekroonde restaurant RIJKS van het Rijksmuseum in Amsterdam. Verschillende cafes Het Groninger Forum en Vermaat gaan er vanuit dat het contract volgend jaar kan worden getekend. Daarin worden afspraken gemaakt over het café op de begane grond, het café- restaurant op de tiende verdieping en het filmcafé op de vijfde verdieping van het gebouw. Het Groninger Forum gaat volgend jaar september open. Lees ook: - Zo komt het Groninger Forum er van binnen uit te zien

- Raad stemt in met geldinjectie Groninger Forum

- 'Groninger Forum kan niet meer bezuinigen dan het al doet'